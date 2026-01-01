☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    FR TR 30 Classic | Kärcher

    Curățător Kärcher pentru suprafețe, rotund, gri, cu perie și suport metalic central.

    FR TR 30 Classic

    Cod produs: 4.119-030.0

    Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 300 mm și kit de duze inclus (2 × mărimea 018; altele pot fi comandate separat).
    Solicită o ofertă