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    FR TR 40 Classic | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru curățare suprafețe, rotund, gri, cu perii negre și conector metalic.

    FR TR 40 Classic

    Cod produs: 4.119-029.0

    Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 400 mm și kit de duze inclus (2 × mărimea 020; altele pot fi comandate separat).
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