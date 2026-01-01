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    Fragrance sprayer | Kärcher

    Distribuitor Kärcher pentru produse de curățenie, cu panou de control și simboluri pentru diferite funcții. Design modern, argintiu.

    Fragrance sprayer

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.534-908.0

    Pulverizator de parfum Parfum Tower PT de la Kärcher. Unitate cu montare la exterior pentru neutralizarea ușoară și de durată a mirosurilor neplăcute din automobile.
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