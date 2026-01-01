Fragrance sprayer | Kärcher

Există patru parfumuri diferite din care puteți alege care pot fi utilizate împreună cu pulverizatorul de parfum Parfum Tower PT pentru a neutraliza rapid și eficient mirosurile neplăcute din vehicule, cum ar fi fumul de tutun. La alegerea parfumurilor, am vrut sa ne asiguram că putem oferi o gama larga pentru a putea satisface cat mai multi clienți posibil. Amestecarea neintenționată a parfumurilor nu este permisă de tehnologie. Acceptorul electronic de monede, la fel ca durata de funcționare, poate fi programat și reglat rapid și simplu în funcție de cerințele individuale. Acceptorul electronic de monede poate funcționa atât cu monede, cât și cu jetoane și, la fel ca și durata de funcționare (continuu până la 7 minute de funcționare), poate fi programat și reglat ușor și rapid pentru a se potrivi cerințelor individuale.

Patru parfumuri diferite dintre care poți alege Fără amestecare a parfumurilor individuale. Parfumuri pure pentru aproape orice gust. Verificare electronica a monedelor Programarea individuală și simplă. Utilizarea unei varietăți de monede și jetoane cu un singur acceptor de monede. Timp programabil de funcționare Reglare liniară a duratei de funcționare până la 7 minute. Pentru adaptarea individuală la condițiile locale.