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    Fragrance sprayer with thermal insulatio | Kärcher

    Distribuitor Kärcher pentru produse de curățenie, cu panou de control și simboluri pentru diferite funcții. Design modern, argintiu.

    Fragrance sprayer with thermal insulatio

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.534-909.0

    Cu protecție împotriva înghețului: pulverizatorul de parfum Parfum Tower PT Fp, rezistent la temperaturi scăzute, din gama de unități cu montare la exterior, neutralizează rapid și eficient mirosurile neplăcute din interiorul automobilelor.
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