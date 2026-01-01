Fragrance sprayer with thermal insulatio | Kärcher

Există multe motive din cauza cărora se dezvoltă mirosuri neplăcute în interiorul vehiculelor, de exemplu, fumatul sau câinele familiei care face baie în lac. Cu pulverizatorul de parfum Parfum Tower PT Fp, protejat împotriva înghețului și rezistent la utilizarea în timpul iernii, clienții tăi pot neutraliza aceste mirosuri neplăcute rapid și ușor. Există patru arome diferite dintre care puteți alege în funcție de gustul individual, fără ca aromele individuale să se amestece împreună. Durata de funcționare a unității poate fi configurată pentru orice valoare de până la 7 minute. Și chiar și programarea individuală a acceptorului electronic de monede, care recunoaște monedele și jetoanele, poate fi realizată extrem de rapid și de simplu.

Patru parfumuri diferite dintre care poți alege Fără amestecare a parfumurilor individuale. Parfumuri pure pentru aproape orice gust. Verificare electronica a monedelor Programarea individuală și simplă. Utilizarea unei varietăți de monede și jetoane cu un singur acceptor de monede. Timp programabil de funcționare Reglare liniară a duratei de funcționare până la 7 minute. Pentru adaptarea individuală la condițiile locale.