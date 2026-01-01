Fragrance sprayer with thermal insulatio | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.534-909.0Cu protecție împotriva înghețului: pulverizatorul de parfum Parfum Tower PT Fp, rezistent la temperaturi scăzute, din gama de unități cu montare la exterior, neutralizează rapid și eficient mirosurile neplăcute din interiorul automobilelor.
Clasa de protecție
IP44
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50
Puterea motorului (kW)
0.3
(ml/min)
50
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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