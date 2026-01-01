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    FRV 30 ME 21110120 Karcher | Kärcher

    Curățător Kärcher cu presiune, cu mâner negru și duză metalică, conectat la un furtun flexibil.

    FRV 30 ME

    Cod produs: 2.111-012.0

    Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățitorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.
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