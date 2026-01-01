FRV 30 ME 26429110 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.642-911.0Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățitorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.
Filet de racordare
M22 x 1,5
Culoarea
argintiu
Greutate cu ambalaj (kg)
6.4
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare