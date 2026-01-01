Curatitor de suprafete FRV 30 21110100 Karcher | Kärcher

Cod produs : 2.111-010.0

Cu funcție integrată de aspirare a apei murdare, curățitorul FRV 30 face ca activitatea de curățare a suprafețelor să fie și mai eficientă, acesta putând fi utilizat la curățarea atât a suprafețelor interioare, cât și a celor exterioare. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.