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    Curatitor de suprafete FRV 30 21110100 Karcher | Kärcher

    Curățător Kärcher pentru suprafețe, cu duză de alamă și furtun negru, pe fundal alb.

    FRV 30

    Cod produs: 2.111-010.0

    Cu funcție integrată de aspirare a apei murdare, curățitorul FRV 30 face ca activitatea de curățare a suprafețelor să fie și mai eficientă, acesta putând fi utilizat la curățarea atât a suprafețelor interioare, cât și a celor exterioare. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.
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