Curatitor de suprafete FRV 30 26429990 Karcher | Kärcher

Cod produs : 2.642-999.0

Datorită aspirării integrate şi automate a apei murdare, FRV 30 face activitatea de curăţare a suprafeţelor şi mai eficientă. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărele duble ceramice. Kit-ul de duze specific aparatului trebuie comandat separat.