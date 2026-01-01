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    Curatitor de suprafete FRV 30 26429990 Karcher | Kärcher

    Curățător Kärcher cu presiune, gri, cu duză de alamă și furtun negru.

    FRV 30

    Cod produs: 2.642-999.0

    Datorită aspirării integrate şi automate a apei murdare, FRV 30 face activitatea de curăţare a suprafeţelor şi mai eficientă. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărele duble ceramice. Kit-ul de duze specific aparatului trebuie comandat separat.
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