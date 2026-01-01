Curatitor de suprafete FRV 30 26429990 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.642-999.0Datorită aspirării integrate şi automate a apei murdare, FRV 30 face activitatea de curăţare a suprafeţelor şi mai eficientă. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărele duble ceramice. Kit-ul de duze specific aparatului trebuie comandat separat.
Filet de racordare
M 18
Greutate cu ambalaj (kg)
5.6
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare