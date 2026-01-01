FRV 50 ME 21110240 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.111-024.0Curățarea suprafețelor cu aspirarea automată a apei murdare pentru suprafețe de dimensiuni foarte mari - asta înseamnă dispozitivul FRV 50 Me. Curăţare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85 °C. Aparatul FRV 50 Me este prevăzut cu un furtun de aspirare din poliuretan, rezistent la temperaturi ridicate, de 10 m. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bari / 2000 l/h / 85°C.
Filet de racordare
EASY!Lock
Culoarea
argintiu
Greutate cu ambalaj (kg)
16.9
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare