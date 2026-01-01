FRV 50 ME 21110240 Karcher | Kärcher

Cod produs : 2.111-024.0

Curățarea suprafețelor cu aspirarea automată a apei murdare pentru suprafețe de dimensiuni foarte mari - asta înseamnă dispozitivul FRV 50 Me. Curăţare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85 °C. Aparatul FRV 50 Me este prevăzut cu un furtun de aspirare din poliuretan, rezistent la temperaturi ridicate, de 10 m. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bari / 2000 l/h / 85°C.