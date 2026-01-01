FRV 50 ME 26435980 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.643-598.0Mulțumită aspirării automate a apei reziduale, curățitorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curăţare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C. Aparatul FRV 50 Me este prevăzut cu un furtun de aspirare din poliuretan, de 7,5 m, rezistent la temperaturi ridicate. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bar / 1.300 l/h / 85°C.
Filet de racordare
M22 x 1,5
Culoarea
argintiu
Greutate cu ambalaj (kg)
17.5
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare