Hose packaged NW35 2.0m 28891610 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.889-161.0Furtun de aspirare flexibil, robust și durabil, cu noul sistem de fixare cu inel. Ideal pentru aspiratoarele noastre uscate. 2 m lungime. Lățime nominală: DN 35.
Lungime (m)
2
Diametru nominal standard ( )
35
Versiune
Standard
Cantitatea (Bucată)
1
Culoarea
antracit
Greutate (kg)
0.4
Greutate cu ambalaj (kg)
0.5
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
460 x 360 x 90
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.