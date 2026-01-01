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    Hose packaged NW35 2.0m 28891610 Karcher | Kärcher

    Furtun ondulat gri cu conectori negri și galbeni, întins pe o suprafață albă.

    Furtun ambalat NW35 2.0m

    Cod produs: 2.889-161.0

    Furtun de aspirare flexibil, robust și durabil, cu noul sistem de fixare cu inel. Ideal pentru aspiratoarele noastre uscate. 2 m lungime. Lățime nominală: DN 35.
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