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    Hose packaged NW35 2.5m 28891340 Karcher | Kärcher

    Furtun Kärcher gri, flexibil, cu conectori negri și galbeni, înfășurat pe o suprafață albă.

    Furtun ambalat NW35 2.5m

    Cod produs: 2.889-134.0

    Furtun de aspirare de 2,5 m cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.
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