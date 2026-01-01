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    Hose packaged NW35 4.0m 28891350 Karcher | Kärcher

    Furtun spiral gri cu conectori negri și galbeni, înfășurat pe o suprafață albă.

    Furtun ambalat NW35 4.0m

    Cod produs: 2.889-135.0

    Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel.
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