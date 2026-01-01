Furtun aspirator CDN35 44406260 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.440-626.0Furtun de absorbtie standard 2,5 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C 35 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul PDFC. Standard pentru NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.
Lungime (m)
2.5
Diametru nominal standard ( )
35
Cantitatea (Bucată)
1
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.6
Greutate cu ambalaj (kg)
0.7
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
560 x 460 x 75
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.