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    Furtun aspirator CDN35 44406260 Karcher | Kärcher

    Furtun negru ondulat cu două capete, unul curbat și unul drept, pe fundal alb.

    Furtun aspirare CDN35

    Cod produs: 4.440-626.0

    Furtun de absorbtie standard 2,5 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C 35 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul PDFC. Standard pentru NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.
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