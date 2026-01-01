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    Furtun prelungitor FRV 30 Me 44410400 Karcher | Kärcher

    Furtun negru ondulat, încolăcit, pe fundal alb.

    Furtun de absorbtie FRV 30 me

    Cod produs: 4.441-040.0

    Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.
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