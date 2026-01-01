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    Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 1" 44402700 Karcher | Kärcher

    Furtun negru Kärcher cu conectori metalici la ambele capete, înfășurat pe o suprafață albă.

    Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 1"

    Cod produs: 4.440-270.0

    NW 19 R1" / R1", pana la 85 °C
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