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    Furtun de aspirare 69062410 Karcher | Kärcher

    Furtun negru flexibil, cu textură ondulată, având două capete de conectare.

    Furtun de aspirare C 35, 4 m

    Cod produs: 6.906-241.0

    Furtun de aspirare 4 m fara cot si adaptor. Cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema C35 la capatul de fixare a accesoriului.
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