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    Hose assembly TR DN10 22MPa 10m 61100410 Karcher | Kärcher

    Furtun negru Kärcher cu conectori gri, înfășurat circular pe o suprafață albă.

    Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

    Cod produs: 6.110-041.0

    Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 10 m, pentru o presiune de până la 220 bar.
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