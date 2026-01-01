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    Furtun de inalta presiune, 10m DN 6, AVS, Ø 11 mm 63912380 | Kärcher

    Furtun negru Kärcher pentru curățare cu presiune, cu conector metalic și capăt filetat.

    Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x Conector tambur AVS

    Cod produs: 6.391-238.0

    Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 6/155ºC/250 bari.
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