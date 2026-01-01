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    Furtun de inalta presiune, 10m, DN 6, AVS, 63918750 | Kärcher

    Furtun negru Kärcher pentru curățare cu presiune, cu conector metalic și capăt filetat.

    Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 300 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x Conector tambur AVS

    Cod produs: 6.391-875.0

    Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot) si imbinare cu filetare manuala. M 22 x 1,5 cu protectie impotriva indoirii. NW 6/155ºC/300 bari
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