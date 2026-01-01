☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Furtun de inalta presiune, 10m, DN 6, AVS, 61100560 | Kärcher

    Furtun Kärcher pentru curățare sub presiune, negru, cu conectori metalici la ambele capete.

    Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock

    Cod produs: 6.110-056.0

    Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot) si imbinare cu filetare manuala. M 22 x 1,5 cu protectie impotriva indoirii. NW 6/155ºC/300 bari
    Solicită o ofertă