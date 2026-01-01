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    Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Furtun Kärcher negru, înfășurat, cu conectori gri la capete, pe fundal alb.

    Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    Cod produs: 6.110-019.0

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