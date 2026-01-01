☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Furtun de aspirare de inalta presiune, 10 m, DN 8, 315 bari 63913420 | Kärcher

    Furtun negru Kärcher pentru curățare cu presiune, cu conectori la ambele capete, pe fundal alb.

    Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5

    Cod produs: 6.391-342.0

    Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 x 1,5.
    Solicită o ofertă