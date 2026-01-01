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    Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5 | Kärcher

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    Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5

    Cod produs: 9.751-420.0

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