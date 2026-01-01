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    Furtun de aspirare, 15 m DN 10, 220 bar, prelungire 61100420 | Kärcher

    Furtun negru Kärcher cu conectori gri, înfășurat circular pe o suprafață albă.

    Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

    Cod produs: 6.110-042.0

    Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).
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