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    Furtun de aspirare, 15 m DN 10, 220 bar, prelungire 63900230 | Kärcher

    Furtun negru cu conectori metalici la ambele capete, înfășurat într-o spirală compactă.

    Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5

    Cod produs: 6.390-023.0

    Racorduri M 22 x 1,5 la ambele capete, cu protecție la încovoiere.
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