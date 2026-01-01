☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Hose assembly premium DN12 21MPa 15m 61100590 Karcher | Kärcher

    Furtun negru înfășurat, cu două capete de conectare, pe fundal alb.

    Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

    Cod produs: 6.110-059.0

    Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 x M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii.
    Solicită o ofertă