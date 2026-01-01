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    Furtun de inalta presiune DN6, 15m, pentru toba de furtun 61100360 | Kärcher

    Furtun Kärcher de presiune înaltă, negru, cu conectori metalici la capete, înfășurat pe o suprafață albă.

    Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS

    Cod produs: 6.110-036.0

    Furtun de inalta presiune de 15 m cu conector de pistol AVS (rotativ) brevetat si conector cu duza pentru tamburul furtunului.
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