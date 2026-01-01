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    Furtun de inalta presiune, 15m, DN 6, AVS, Ø 11 mm 63913940 | Kärcher

    Furtun negru Kärcher pentru curățare cu presiune, cu conector metalic și capăt filetat.

    Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x Conector tambur AVS

    Cod produs: 6.391-394.0

    Cu racord AVS (rotativ) patentat pentru pistolul de presiune și racord înfiletabil manual, M 22 x 1,5 cu protecție împotriva răsucirii.
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