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    Furtun de aspirare, 15 m DN 8, racord pistol AVS 63901850 | Kärcher

    Furtun negru Kärcher pentru curățare cu presiune, cu conector metalic și capăt filetat.

    Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x Conector tambur AVS

    Cod produs: 6.390-185.0

    Furtun de inalta presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155ºC / 315 bari.
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