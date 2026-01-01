Furtun de inalta presiune, 15 m DN 8, racord pistol AVS 61100300 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.110-030.0Furtun de inalta presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155ºC / 315 bari.
ID ( )
8
Temperatură (°C)
max. 155
Presiunea maximă (bar)
315
Lungime (m)
15
Filet de racordare
2 x EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg)
3.4
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.