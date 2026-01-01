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    Furtun de inalta presiune, 15 m DN 8, racord pistol AVS 61100300 | Kärcher

    Furtun Kärcher de presiune, negru cu dungi galbene, având conectori galben și gri la capete.

    Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    Cod produs: 6.110-030.0

    Furtun de inalta presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155ºC / 315 bari.
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