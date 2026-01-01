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    Furtun de aspirare 15 m, DN 8, 315 bar, cu cupla rotativa 63900100 | Kärcher

    Furtun negru Kärcher pentru curățare cu presiune, cu conectori galben și negru.

    Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5

    Cod produs: 6.390-010.0

    Cu racorduri filetate M 22 x 1,5 la ambele capete, cu protecție la încovoiere.
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