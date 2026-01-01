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    Furtun de inalta presiune, 20 m, DN 20, 220 bari, prelungire 61100430 | Kärcher

    Furtun negru Kärcher cu conectori gri, înfășurat circular pe o suprafață albă.

    Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

    Cod produs: 6.110-043.0

    Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155ºC/220 bari
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