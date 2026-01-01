☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Hose assembly TR rotatable DN8 31,5MPa 2 61100110 Karcher | Kärcher

    Furtun negru Kärcher cu dungi galbene, cu conectori metalici și din plastic galben, pe fundal alb.

    Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS

    Cod produs: 6.110-011.0

    Furtun de înaltă presiune cu racord AVS pentru tambur pentru furtun și racord EASY!Lock înfiletabil manual.
    Solicită o ofertă