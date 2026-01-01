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    Furtun de inalta presiune, 20 m DN 8, racord pistol AVS 61100320 | Kärcher

    Furtun Kärcher de presiune, negru cu dungi galbene, având conectori galben și gri la capete.

    Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    Cod produs: 6.110-032.0

    Furtun de înaltă presiune de 20 m lungime (DN 8) echipat cu racordul EASY!Lock in ambele părți. Aprobat pentru presiuni de până la 315 bar.
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