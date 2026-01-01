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    Furtun de inalta presiune, 25 m, DN 10, prelungire, nerotativ 63915130 | Kärcher

    Furtun negru pentru curățare cu presiune, cu conectori la ambele capete, înfășurat circular.

    Furtun de înaltă presiune, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5

    Cod produs: 6.391-513.0

    Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155ºC/220 bari
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