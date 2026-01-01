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    Furtun de aspirare, 30 m, ID 8, cu cupla rotativa 61100140 | Kärcher

    Furtun Kärcher de presiune, negru cu dungi galbene, având conectori galben și gri la capete.

    Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    Cod produs: 6.110-014.0

    Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.
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