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    Furtun de aspirare, 30 m, ID 8, cu cupla rotativa 63902930 | Kärcher

    Furtun Kärcher negru cu conectori galbeni și negri, înfășurat circular pe o suprafață albă.

    Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5

    Cod produs: 6.390-293.0

    Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 x 1,5.
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