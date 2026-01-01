☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    High pressure hose DN10-40m 61100450 Karcher | Kärcher

    Furtun Kärcher negru, înfășurat, cu conectori gri la capete, pe fundal alb.

    Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

    Cod produs: 6.110-045.0

    Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155ºC/220 bari
    Solicită o ofertă