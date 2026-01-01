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    Furtun de inalta presiune conductor electric, DN8, 10m 61100640 | Kärcher

    Furtun Kärcher profesional, negru cu dungi galbene, cu două cuple, una galbenă și una gri, pe fundal alb.

    Furtun de inalta presiune, anti-Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Cod produs: 6.110-064.0

    Furtun de presiune ridicata Longlife conductor electric pentru utilizarea in zone periculoase cu risc de explozie. Livrat cu certificat din fabrica privind conductivitatea.
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