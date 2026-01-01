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    Furtun de înaltă presiune Classic, 10 m, ID 10, 250 bar x , EASY!Lock | Kärcher

    Furtun Kärcher de presiune înaltă, negru, cu conectori gri, înfășurat circular pe fundal alb.

    Furtun de înaltă presiune Classic, 10 m, ID 10, 250 bar x , EASY!Lock

    Cod produs: 4.119-004.0

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