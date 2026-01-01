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    Furtun de inalta presiune, 1,5 m, DN 8, cu piese de legatura 61100680 | Kärcher

    Furtun de presiune Kärcher, negru cu dungi galbene, cu conectori metalici la ambele capete.

    Furtun de inalta presiune, curbat, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

    Cod produs: 6.110-068.0

    Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 × 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.
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