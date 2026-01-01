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    Furtun de aspirare, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura 63888860 | Kärcher

    Furtun negru Kärcher cu cuple metalice la ambele capete, etichetă galbenă cu specificații tehnice.

    Furtun de inalta presiune, curbat, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

    Cod produs: 6.388-886.0

    Furtun de cuplare cu durată lungă de viață cu 2x M22 x 1,5, cu racord unghiular la un capăt.
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