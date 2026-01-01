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    Furtun de inalta presiune durabil, 400, 10m, DN 8, M 22x1,5 63918820 | Kärcher

    Furtun Kärcher de înaltă presiune, negru cu inscripții galbene, conector metalic și cuplaj negru.

    Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 6, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x Conector tambur AVS

    Cod produs: 6.391-882.0

    Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot).
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