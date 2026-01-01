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    Furtun de inalta presiune Longlife 400, 10 m, DN 8 63913510 | Kärcher

    Furtun Kärcher de înaltă presiune, negru cu inscripții galbene, conector metalic și cuplaj negru.

    Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x Conector tambur AVS

    Cod produs: 6.391-351.0

    Cu racord AVS (rotativ) patentat pentru pistolul de presiune și racord înfiletabil manual, M 22 x 1,5 cu protecție împotriva răsucirii. Cu inserție dublă de oțel.
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