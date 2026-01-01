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    Furtun de inalta presiune Longlife 400, 10 m, DN 8 61100380 | Kärcher

    Furtun Kärcher negru cu accente galbene, având conectori gri și galben la capete.

    Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Cod produs: 6.110-038.0

    Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.
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