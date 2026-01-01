Furtun de aspirare Longlife 400, 10 m, DN 8, cupla rotativa 63880830 | Kärcher

Furtun de presiune ridicata de 10 m Longlife 400 (DN 8) cu cuplaj rotativ, sarma de otel deosebit de rezistenta cu doua straturi intarite. Racorduri la ambele capete. M22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. Date suplimentare: DN 8/155ºC/400 bari.