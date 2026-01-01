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    Furtun de aspirare Longlife 400, 10 m, DN 8, cupla rotativa 63880830 | Kärcher

    Furtun Kärcher negru cu conectori galbeni și negri, înfășurat circular pe o suprafață albă.

    Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

    Cod produs: 6.388-083.0

    Furtun de presiune ridicata de 10 m Longlife 400 (DN 8) cu cuplaj rotativ, sarma de otel deosebit de rezistenta cu doua straturi intarite. Racorduri la ambele capete. M22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii.
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