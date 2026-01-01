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    Furtun de inalta presiune Longlife 400, 10 m, DN 8 prelungire 63913540 | Kärcher

    Furtun negru Kärcher pentru curățare sub presiune, cu conectori metalici și marcaje galbene pe lungime.

    Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

    Cod produs: 6.391-354.0

    Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 x 1,5.
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