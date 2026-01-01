☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Furtun de inalta presiune 1,5m Longlife 400, DN 8 61100690 | Kärcher

    Furtun Kärcher de înaltă presiune, negru cu dungi galbene, cu cuple metalice la ambele capete.

    Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

    Cod produs: 6.110-069.0

    Furtun de inalta presiune de 1.5 m (ID 8) dublu ranforsat cu otel, potrivit pentru presiuni pana la 400 bar. Conectori: M 22 × 1.5, EASY!Lock.
    Solicită o ofertă