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    Furtun de inalta presiune Longlife 400, 15 m, ID 8, cupla rotativa | Kärcher

    Furtun Kärcher profesional, negru cu dungi galbene, cu două cuple, una galbenă și una gri, pe fundal alb.

    Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Cod produs: 6.110-029.0

    Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viaţă a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.
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