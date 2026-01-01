Furtun de inalta presiune Longlife 400, 15 m, ID 8, cupla rotativa | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.110-029.0Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viaţă a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.
ID ( )
8
Temperatură (°C)
max. 155
Presiunea maximă (bar)
400
Lungime (m)
15
Filet de racordare
2 x EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg)
4.7
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.